Vigliano, tutte le info sul taglio della vegetazione lungo il torrente Chiebbia e fosso Duglio

Giungono aggiornamenti importanti da Vigliano Biellese. Come riportato sul sito istituzionale del Comune, il sindaco Cristina Vazzoler ordina a tutti i proprietari dei terreni confinanti con il torrente Chiebbia e con il fosso Duglio, sia nella sponda destra sia sinistra, di provvedere al taglio della vegetazione che potrebbe creare situazioni critiche in caso di eventi meteorologici avversi, sottolineando che le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco per non compromettere l’integrità delle sponde.

L'intervento dovrà essere eseguito entro il 30 gennaio. "In caso di inerzia dei proprietari - si legge nella nota - l’esecuzione dei lavori sarà a cura del Comune, tramite ditte incaricate dallo stesso ente o attraverso i volontari di Protezione Civile facenti parte dell’Associazione ODV VVB convenzionata con il Comune. L'elenco dei terreni interessati è contenuto nell'ordinanza n. 4 del 10 gennaio u.s., pubblicata sull'albo pretorio".