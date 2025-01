Pray: le associazioni possono presentare domanda di contributo

Il Comune di Pray avvisa enti ed associazioni interessati che, per l'anno in corso, le domande di contributo a sostegno delle attività a beneficio della collettività devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: relazione sulle attività svolte/da svolgere oltre alla fotocopia documento d'identità del legale rappresentante.