Occhieppo Superiore, abbatte la segnaletica con l'auto e fugge via FOTO

Abbatte la segnaletica stradale con l'auto, non allerta gli enti preposti e fugge via. È quanto avrebbero ricostruito finora i Carabinieri, giunti sul posto assieme al personale preposto per la pulizia della strada.

Il fatto è accaduto questa mattina nel comune di Occhieppo Superiore, lungo la Provinciale. Sono in corso accertamenti per risalire al presunto autore del danneggiamento.