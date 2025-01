Cavaglià, si cercano artisti per due murales. L'obiettivo? Valorizzare il centro storico

Il comune di Cavaglià propone un concorso per la realizzazione di due murales da eseguirsi nel centro storico del paese, precisamente sulla facciata di due case private collocate rispettivamente in via Vittorio Emanuele II n. 1/a e in via Riva di Ponente 19, messe a disposizione dell’amministrazione mediante un comodato d’uso gratuito.

"In palio due premi in denaro - spiega dal Comune - Tale iniziativa ha la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera espressione, in luoghi messi gratuitamente a disposizione da privati, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico del paese, attraverso l’espressione artistica della street art. Le proposte delle opere da realizzare dovranno pervenire entro il 31 marzo 2025".