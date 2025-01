È iniziata in questi giorni a Benna la distribuzione del calendario comunale, lo riceverete direttamente a casa.

L'almanacco del 2025 è dedicato agli Alpini in maggio al nostro Biellese che quest'anno ospiterà la 96.a Adunata Nazionale, ma non solo: per Benna sarà un anno importante, visto che il Gruppo degli Alpini del paese festeggerà il 60° anniversario dalla fondazione.