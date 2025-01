Miagliano, nuovo volto per il Lavatoio della Masche: presto lavori di riqualificazione FOTO

Nuova vita per lo storico Lavatoio delle Masche, oggetto di un prossimo intervento di riqualificazione. A darne notizia l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Mognaz: “L'investimento previsto è di 50mila euro, di cui 35mila ottenuti con un finanziamento della Cassa di Risparmio di Biella attraverso il bando Armonia +”.

A ciò si aggiungono nuovi progetti. “Anche l'accessibilità all'area sarà nuovamente garantita in sicurezza, mediante la ricostruzione della scogliera e la messa in sicurezza del versante dell'alveo. Questi lavori saranno gestiti dall'Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch e finanziati mediante l'accesso ai fondi ATO per una cifra pari a circa 40mila euro”.