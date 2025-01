Bernabè e il video choc, Lotito: "Licenziato anche il chirurgo. Olympia? Non volerà più"

(Adnkronos) - Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé "quell'aquila sicuramente non volerà più", ha dichiarato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a Montecitorio per le votazioni per i giudici costituzionali. "Vedremo, bisogna trovare le soluzioni per sostituirla. Anche perché - ha spiegato - me la sono inventata io questa storia" del volo dell'aquila prima delle partite.

Juan Bernabé, falconiere della Lazio, aveva condiviso nelle ore scorse un video 'esplicito' dopo un intervento per la protesi al pene e la società biancoceleste ha preso immediati provvedimenti. "La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabé e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento", aveva fatto sapere in una nota. Ora Lotito ha spiegato che anche il chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini che ha operato Bernabé "è stato licenziato subito, immediatamente, revocato il tesseramento".