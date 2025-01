Giovani sciatori protagonisti al "Trofeo Sara Assicurazioni" di Bielmonte FOTO

Sulla pista Moncerchio 2 di Bielmonte le categorie Allievi, Ragazzi e Cuccioli si sono sfidate domenica 12 gennaio nel Trofeo Sara Assicurazioni organizzato dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Le gare di Slalom per i Children erano valide come prove indicative regionali e nella categoria Allievi maschile si è registrata una doppietta dello Ski Team Valsesia, con Edoardo Francescone primo con il tempo totale di 1’,21”,90/100 e Pietro Gianotti secondo a 17/100, mentre Tommaso Gavinelli dello Sci Club Varallo si è piazzato terzo a 23/100. Al quarto posto Gianfilippo Farina dello Sci Club Mera, al quinto Michele Beldì dello Ski Team Valsesia, In campo femminile ha vinto Camilla Arfino dello Sci Club Varallo con il tempo totale di 1’,19”,99/100 precedendo per 1”,30/100 Maria Casaccia dello Sci Club Mera. Dal terzo al quinto posto in classifica troviamo Sveva Auteri dello Ski Team Valsesia, Sofia Perozzo dello Sci Club Varallo e Claudia Zammuner del Bielmonte Oasi Zegna. Tra i Ragazzi primo Giovanni Carrara dello Sci Club Varallo nel tempo totale di 1’,25”,81/100, davanti a Giovanni Messaggi dello Ski Team Valsesia e a Filippo Dealberto dello Sci Club Varallo. Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna ha vinto la gara femminile con l’inarrivabile tempo totale di 1’,21”,68/100. Con lei sul podio Clotilde Arfino dello Sci Club Varallo e Marta Antonini dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Nella gara indicativa provinciale della categoria Cuccioli primo Leonardo De Pace dello Sci Club Mera con il tempo nella manche unica di 48”,81/100 e con 1”,55/100 di vantaggio su Paolo Mascellaro dello Sci Club Varallo. Terzo ad 1”92/100 Christian Paglini dello Ski Team Valsesia. Tripletta dello Ski Team Valsesia nella gara femmine: ha vinto Maria Flora Milcovich in 51”,01/100 con

3”,44/100, precedendo le compagne di squadra Azzurra Uberti e Margherita De Pace. Al primo posto della classifica a squadre lo Ski Team Valsesia.