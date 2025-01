Materie prime al centro dell’incontro tra Pichetto Fratin e ministro delle Risorse Minerarie del Regno dell’Arabia Saudita

“Sono qui - ha detto il Ministro Pichetto - per garantire il sostegno del Governo italiano e la mia massima disponibilità a valorizzare il Future Minerals Forum (FMF) nei principali consessi seguiti dall’Italia, inclusi quelli europei”.

“Il Forum - ha evidenziato il ministro Pichetto Fratin durante l’incontro - sarà senz’altro utile ai nostri Governi per stringere alleanze e per rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento per le tecnologie necessarie alla decarbonizzazione”.