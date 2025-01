Temporali, gelo e neve: allerta meteo al Centro-Sud. Scuole chiuse in molti Comuni

(Adnkronos) - Il maltempo continua a flagellare il Centro e il Sud Italia. Anche oggi, lunedì 13 gennaio, è allerta meteo gialla in sei regioni. Per oggi e per le successive 24-36 ore la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per il Lazio a causa del forte vento di burrasca con mareggiate lungo le coste.

L'avviso prevede, inoltre, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e in estensione su Friuli-Venezia Giulia e Veneto, specie sui settori costieri e sulla Liguria. Mareggiate lungo le coste esposte. Pioggia e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta gialla su ampi settori della Campania e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Vento di grecale sulla Toscana con allerta gialla estesa oggi anche ai territori della Lunigiana e Garfagnana. Le raffiche di Grecale potranno raggiungere i 60-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulle colline e sulla costa centro-meridionale, e 100-120 km/h sui crinali.

Allerta gialla anche in Campania, dove la neve ieri ha imbiancato il Vesuvio. Forti raffiche di vento a Napoli, scuole chiuse oggi in alcuni Comuni del Sannio, Irpinia e del Salernitano. Brusco calo delle temperature con nevicate fino a bassa quota sul medio versante Adriatico, Sardegna e meridione peninsulare.

La neve è attesa sopra i 500-800 metri, su Sardegna, Basilicata, Calabria e Puglia, mentre a quote più basse su Toscana, Abruzzo e Molise.

Per le nevicate in Basilicata oggi saranno circa 70 i Comuni della provincia di Potenza, compreso il capoluogo, in cui non si andrà a scuola. I sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura o di sospensione delle attività didattiche.

Nel caso di Potenza, dove confluiscono anche gli studenti di molti altri Comuni della provincia per frequentare le scuole secondarie di secondo grado, il sindaco Vincenzo Telesca ha firmato un provvedimento di sospensione straordinaria e temporanea delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le strutture educative degli asili nido e le Università, per la giornata di oggi.

In diversi Comuni, soprattutto Pollino e Vulture, dove gli accumuli di neve sono stati importanti e le strade non sono transitabili o devono essere liberate dalla neve, anche martedì sarà una giornata senza scuola.