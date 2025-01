Bernabè, la protesi al pene e il video: la Lazio "allibita" caccia il falconiere

(Adnkronos) -

L'intervento per la protesi al pene, con video 'esplicito' annesso, ha trasformato Juan Bernabé, falconiere della Lazio, in un personaggio del momento. La società biancoceleste prende immediati provvedimenti e lo caccia. "La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento", si legge nella nota.

"La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto", prosegue il club.

Bernabé, a La Zanzara su Radio24 prima della diffusione della nota della Lazio, risponde a tutte le domande cogliendo l'occasione, tra l'altro, per ribadire l'ammirazione nei confronti di Benito Mussolini.

"Ho fatto l'intervento per aumentare le mie prestazioni sessuali perché sono molto attivo…ho bisogno di eiaculare ogni volta che ho tempo libero", dice a poche ore dall'intervento di protesi peniena per amplificare le sue prestazioni sessuali: "Un intervento meraviglioso, l'ho fatto per essere prestante come quando ero giovane. La mia erezione è naturale - continua - ma con questo dispositivo premo un pulsante che mi permette di poter controllare perfettamente sia l'erezione che la tempistica", aggiunge.

Quanto alle polemiche scatenate dopo la diffusione di un video pubblicato su X da Bernabé in cui mostra il suo pene, afferma: "Ho messo il video nel mio profilo privato quindi è una cosa privata, se poi le persone lo fanno circolare che ci posso fare? La mia coscienza è pulita, l'ho pubblicato solo per far conoscere alle persone l'intervento. Pentito di averlo pubblicato? Assolutamente no, mai pentito di niente figuriamoci se lo faccio per una cosa che ha uno scopo medico". "Per me - dice ancora il falconiere della Lazio -, la nudità è normale perché sono cresciuto con una famiglia naturista e con una mentalità aperta, non capisco quale sia la relazione della mia foto con la pornografia". "A tutto il mondo piace il sesso, non bevo, non fumo e non mi drogo ma mi piace il sesso come a tutti gli uomini e noi uomini cerchiamo sempre di avere una maggiore capacità sessuale", spiega Bernabè che definisce la sua relazione aperta: "Sono un uomo molto attivo e vivo in coppia ma frequento altre donne, la donna che sta con me lo sa perché capisce che, per me, il sesso è una necessità, lei ha una mentalità molto aperta".

"Consiglierei alle persone di fare questo intervento perché precedentemente mi affidavo giornalmente alle pasticche come il 'cialis' per aumentare la mia potenza sessuale. Invece - prosegue - con questo dispositivo inserito nel pene non si vede niente. Poter controllare la mia erezione è un passo avanti per la mia vita. Io quando ho tempo libero ho sempre voglia di fate sesso, vorrei farlo almeno una o due volte al giorno". E conclude: "Essere della Lazio? Un onore in tutti i sensi, mi fa sentire più maschio. Mussolini? Lo ammiro tantissimo".