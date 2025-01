A Biella Chiavazza e al Piazzo campane del vetro stracolme, Cosrab: "A breve risolveremo la situazione"

"A Palazzo Ferrero al Piazzo, la campana del vetro così piena denota che da molto tempo non viene svuotata. Tra l'altro l’ immondizia, in una domenica in cui numerosi persone si sono recate a visitare la mostra fotografica di McCurry, non fornisce un biglietto da visita decoroso della nostra città!".

Sempre a Biella, a Chiavazza stessa situazione: "Meno male che avevo solo una piccola bottiglia di soluzione fisiologica da buttare e aspetto che svuotino la campana per riportarla a questo punto".

Sono le segnalazioni che ci sono arrivate in questi giorni in redazione da parte di alcuni lettori per via delle campane del vetro piene.

A spiegare il perchè della situazione e che a breve dovrebbe risolversi è il presidente di Cosrab che ne gestisce lo svuotamento, Gianni Ciliesa: "La società che ha vinto l'appalto per il servizio ha fatto domanda di concordato - spiega il presidente - , e al momento sta continuando a operare anche se in maniera rallentata rispetto a prima. Negli ultimi tempi è anche migliorata, la situazione, su nostra richiesta, le campane piene ci risulta che siano decisamente meno rispetto al periodo prima di Natale".

E' comunque intenzione di Cosrab risolvere la situazione. "Ora non gestiamo direttamente noi il servizio perchè le campane non sono nostre - prosegue Ciliesa - . Ora ci siamo mossi per acquistare tutte quelle che si trovano nel territorio, in tutto tra le 700 e le 800 e nel momento in cui ne diventeremo proprietari avremo anche la possibilità di controllare direttamente il servizio. Se non ci saranno intoppi a breve l'operazione dovrebbe essere conclusa".