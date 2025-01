Weekend positivo per i colori Splendor

Ottimo fine settimana per i colori Splendor nei campionati regionali.

In C2 , si conferma capolista Unipol Sai che stende con un sonoro 5 a 0 all Aguggia, venerdì sera, il Novara.

Due vittorie per Il giovane Erick Marangone e Gabriele Pronesti e una di Matteo Bianchetto suggellano il successo dei Cossatesi in un confronto mai in discussione.

Sempre venerdì al PalaAguggia pareggio sofferto per Splendor MB Line con Alessandria, le due sconfitte di Pegoraro Riccardo, una per 3 a 2 , complicano le cose ai padroni di casa che però riescono ad agguantare il pareggio in extremis con le vittorie di Paolo Furno (2) e Roberto Fazzari (1).

Sempre venerdì era di scena, alla palestra di Castelletto Cervo, la formazione di D2 Splendor Gentile Impianti che con le vittorie di Roberto Milani (2) Roberto Marinone(1) e Massimo Graziano (1), piega per 4 a 2 il Collegno e centra la seconda vittoria in campionato rilanciandosi nella lotta per la salvezza.

Completano il buon fine settimana dello Splendor il pareggio in D2 di Immobiliare Bugella che alla palestra Leonardo da Vinci sabato pomeriggio, impatta con Ivrea per 3 a 3 al termine di un avvincente contesa.

Riccardo Motta protagonista con due vittorie, mentre Tommaso Zoppello porta a casa il punto del pareggio nell' incontro finale.

A secco Gabriele Negrone che però cede solo al quinto set il suo secondo incontro, regalando sprazzi di ottimo tennis tavolo contro il forte avversario.

In D3 invece prosegue il cammino di Splendor Davide Siviero, che regola per 4 a 2 nel derby i forti giovani del TT Biella Barbera Auto.