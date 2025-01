Il K2 nella storia, e attraverso le parole dei protagonisti della spedizione biellese 2024, FOTO e VIDEO

Venerdì 10 gennaio, l’Auditorium di Città Studi ha ospitato i protagonisti della spedizione biellese al K2, organizzata in occasione del 70° anniversario della conquista della vetta, fino ad allora inviolata, della seconda montagna più alta del mondo. All’impresa del 1954 che consacrò il K2 come la “Montagna degli Italiani” prese parte il biellese Ugo Angelino, alpinista esperto che fu incaricato della logistica della spedizione.

Il legame del nostro territorio con il K2 e la catena del “Karakorum” però risale a ben prima dell’impresa di Angelino. Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abbruzzi, organizzò un’ambiziosa spedizione esplorativa ai piedi del K2 già nel lontano 1909, alla quale prese parte il biellese Vittorio Sella: pioniere della fotografia di montagna esplorò e immortalò il ghiacciaio del Baltoro e l’ambiente circostante. Le sue relazioni e fotografie si rivelarono testimonianze fondamentali per la riuscita della spedizione del 1954.

In seguito alla premessa storica sono stati invitati a prendere parola i protagonisti attuali della spedizione sul K2 promossa e organizzata dal CAI di Biella in collaborazione con il CAI nazionale e sostenuta dal Gruppo Sella, sponsor dell’iniziativa insieme ad Allianz Bank.

La squadra di alpinisti, presentata al pubblico dal relatore Andrea Formagnana, -presidente della Sezione CAI di Biella- e dal giornalista Alessandro Filippini, ha raggiunto due traguardi significativi. Il gruppo guidato dal biellese Gianluca Cavalli, capo della spedizione e formato dall’alpinista peruviano Cesar Rosales (biellese di adozione), da Donatella Barbera, medico di spedizione biellese e da Dario Reniero del CAI di Valdagno, ha scalato il “Broad Peak” conosciuto in passato come K3 (8047m). Cavalli e Rosales sono riusciti a raggiungere la vetta, mentre Reniero si è fermato a pochi metri dalla cima. La dottoressa Donatella Barbera dal campo base ha osservato i progressi degli scalatori.

Il duo Matteo Sella, biellese dell’ “Eagle Team” del CAI e Tommaso Lamantia, alpinista di Varese e Accademico del CAI, si è dedicato alla scalata del K2 (8611 m). Lamantia ha raggiunto la vetta mentre Sella si è fermato sotto gli 8200 metri.

Durante l’evento è stato proiettato il docufilm “Karakorum”, realizzato da Yuri Palma e volto a raccontare i 60 giorni della spedizione tra difficoltà e conquiste. Le immagini mozzafiato hanno reso tangibile la fatica, il coraggio e la determinazione necessari per compiere un’impresa tanto straordinaria.

Sono stati documentati anche i momenti di grande tensione vissuti dagli alpinisti: come nel caso di Donatella Barbera, alpinista e medico di campo della spedizione, rimasta intrappolata sotto una slavina (fortunatamente uscita incolume), le difficoltà incontrate da Matteo Sella, costretto ad assumere antibiotici per un’infezione dentale e l’impervia scalata finale di Tommaso Lamantia, durante la quale l’alpinista ha dovuto affrontare il freddo estremo e la sete senza borraccia e moffole di scorta, perse durante la salita. Nonostante tutto, Lamantia ha raggiunto la vetta del K2 alle 16:45 del 28 luglio, sfruttando una brevissima finestra di condizioni meteo favorevoli e senza l’ausilio delle bombole di ossigeno.

Il documentario si potrà visionare presso la Fondazione Sella dal 30 maggio al 21 settembre 2025.

La spedizione ha avuto anche lo scopo di monitorare il cambiamento climatico in atto in territori estremi come la catena del Karakorum: sono state effettuate misurazioni, prelevati campioni di ghiaccio e scattate fotografie nella piana di Askole e nel ghiacciaio del Baltoro volte a confrontare i cambiamenti subiti dall’ambiente circostante nel corso degli ultimi 100 anni. Le fotografie di Pietro Sella, confrontate con quelle scattate dall’antenato Vittorio Sella nel 1909, sono state realizzate replicando accuratamente le inquadrature originali.

Il campo base del “Broad Peak” ha inoltre ospitato l’opera dell’artista biellese Paolo Barichello, “DX PEACE SX, La pace possibile”: l’installazione realizzata in metallo raffigura i continenti riuniti sotto forma di una colomba, simbolo di pace per eccellenza, in una sorta di Pangea primordiale. A tenere legato il tutto delle sagome umane. La scultura è stata montata dagli alpinisti e poi rimossa prima del rientro in Italia.

Una testimonianza di come l'arte possa essere veicolo di pace e di come la montagna, dove ogni differenza scompare, diventi simbolo di unione e armonia tra gli esseri umani.

Durante l'evento le voci dei cori “Genzianella” e “Cesare Rinaldo” hanno intonato i canti che accompagnarono gli alpinisti nella spedizione del 1954, regalando un'atmosfera di emozione e memoria.

L’evento all’Auditorium di Città Studi ha celebrato lo straordinario traguardo degli alpinisti biellesi, rendendo omaggio alle imprese di coloro che li hanno preceduti. Oggi, più che mai, il K2 può essere definito con orgoglio la “Montagna dei Biellesi”.