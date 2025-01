Il Bonprix lotta e soffre ma Cus Torino non perdona

La trasferta era difficile, le circostanze non hanno aiutato. Il Bonprix TeamVolley conserva la quinta posizione in classifica nel girone nazionale di Serie B2 ma (anche privo dell’opposto titolare Vanessa Filippini) non riesce ad evitare il 3-0 sul proibitivo campo di Alpignano, tana del Cus Torino (quarto).

CRONACA

Scelte quasi forzate per coach Fabrizio Preziosa: Caimi al palleggio, poi Diego, Gualinetti e Biasin. Fizzotti libero, con Bonini e Macchieraldo centrali.

Primo set equilibratissimo. Nella fase iniziale, nessuna delle due squadre riesce a raggiungere il +2. Il primo a farcela è il Cus sul 16-14 e la panchina del Bonprix chiama puntualmente il tempo. Non serve, perché al rientro le torinesi piazzano un altro 3-1 di parziale che indirizza la frazione. Fallarini rileva Macchieraldo sotto-rete, poi un attacco di Diego e un muro lessonese mettono un pizzico di ansia alle padrone di casa sul 23-22. Le Universitarie escono bene dal loro time-out e mettono in cassaforte il 25-22.

Equilibrato anche l’avvio del secondo parziale. Gli animi al Palasport di Alpignano si scaldano dopo il 6-7 di Diego, quando il primo arbitro sventola prima un giallo e quindi un rosso all’indirizzo delle torinesi. Lo staff tecnico del Cus chiama a rapporto la truppa, per raffreddare i bollenti spiriti. Diego e Gualinetti continuano a racimolare punti e regalano anche il +3 sul 12-15. La partita si strappa: un pesantissimo 5-0 riapre tutto, ma il TeamVolley risponde a sua volta con un 1-5 che vale il 18-20. Il Cus esce ancora bene dai time-out e riesce a infilare i sette punti che danno una mazzata pesante all’umore lessonese. Il 25-23 fa male.

Gli strascichi si percepiscono nel terzo set. Dopo un’iniziale reazione, il Bonprix crolla: dal 7 pari ci si ritrova in un amen sul 20-11. Lo staff biancoblù prova a fermare il gioco, inserendo Daffara al posto di Caimi, ma ormai i proverbiali buoi sono scappati. Lo stesso Cus sa di aver vinto e alza il piede dal gas; il TeamVolley rosicchia qualcosa nel finale ma il 25-19 sancisce il primo ko del 2025.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Una partita che non siamo riuscite a preparare nel migliore dei modi. Facciamo fatica a raggiungere il nostro limite massimo di sforzo e a conservarlo per tanto tempo. Durante la pausa poi ci sono stati acciacchi, influenze e problematiche varie: non siamo riusciti a trovare la giusta quadra e questa prestazione ne è la conseguenza. Ci voleva qualcosa in più e qualche errore in meno, per portare in campo la nostra migliore versione. I primi due set si sono giocati punto a punto, in quel caso i dettagli hanno fatto la differenza. Le avversarie sono state nettamente migliori. Filippini si è infortunata in settimana, ma questo non deve essere un alibi. Se non siamo al 100%, non riusciamo ad esprimerci. Lo abbiamo fatto bene prima di Natale, quando avevamo trovato il modo giusto di accelerare. La pausa ci ha frenato sicuramente, lavoreremo per recuperare quella mentalità”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 12a giornata

Cus Torino Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

(25-22/25-23/25-19)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara 2, Gualinetti 16, Biasin 5, Francoli, Sola ne, Macchieraldo 2, Bonini 3, Fallarini 3, Diego 19, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.