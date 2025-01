Obiettivo Sabato a Campiglia Cervo: uno sguardo tra storia e natura.

Forse in pochi conoscono la Frazione Jondini (o Iondini o Gliondini), il nostro territorio è ricco di queste frazioni incastonate tra le valli tanto incantevoli quanto nascoste. La frazione si trova nel Comune di Campiglia Cervo ed è situata nella “Banda Veja” ossia nel versante più in ombra della Valle omonima. Con le sue tipiche case in pietra, i tetti in piode e i vicoli silenziosi, il borgo racconta di un passato legato alla montagna e alla vita rurale, qui il tempo sembra essersi fermato, regalando ai visitatori un’atmosfera unica, sospesa tra natura incontaminata e ricordi di un'epoca lontana. Passeggiando per le stradine strette e umide abbiamo visto scorci di case dimenticate, ma anche indizi di vita vissuta come il piccolo lavatoio pubblico, seconde case per chi vuole scappare via dalla pazza folla e ritirarsi nella quiete di un borgo che fa del raccoglimento il suo punto di forza.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-cervo/nggallery/album/frazione-iondini

Lo scatto

Utilizzo dello zoom con diaframma chiuso per avere a fuoco sia il campanile che la frazione dall’altra parte della valle.





I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 70-200; f 22; 1/350 sec. ISO 800, Apertura Zoom 70 mm.