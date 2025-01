Isolamento telefonico a Mongrando: due mesi di attesa ma nessun intervento

È da oltre due mesi che i residenti della frazione San Michele a Mongrando lamentano disagi a causa di un disservizio diffuso sulla rete telefonica TIM. Il problema, iniziato l’11 novembre, continua a persistere, lasciando molti residenti isolati. A segnalarlo un lettore che evidenzia le difficoltà relative agli anziani.

Numerose segnalazioni sono state inoltrate dai cittadini a TIM, ma le risposte fornite finora non hanno portato a una soluzione concreta. “C’è un guasto generalizzato e i tecnici stanno provvedendo” o “inoltriamo ai tecnici” sono state le comunicazioni ricorrenti ricevute dagli utenti. A ogni segnalazione viene indicata una data per il ripristino ma, come è stato sottolineato, queste promesse non sono mai state mantenute, nonostante i solleciti dell’amministrazione. La scarsa ricezione dei telefoni nella zona, rendono impossibile per molti residenti utilizzare alternative efficaci, isolandoli definitivamente.

“Maggiore attenzione andrebbe rivolta agli anziani, che già colpiti dalla difficoltà nell'uso della tecnologia, rappresentano la fascia maggiormente colpita”. La situazione, come anticipato, è stata portata all’attenzione dell’amministrazione che hanno sollecitato TIM a intervenire con urgenza, ma la situazione resta immutata.

“La speranza è che, dando visibilità a questo disservizio, TIM intervenga con maggiore rapidità per restituire ai residenti un servizio essenziale."