Bianconere inarrestabili: 3-0 contro la Sampdoria FOTO e VIDEO

Vince e convince la Juventus Women nella prima gara del 2025: le bianconere superano al "Pozzo-La Marmora" di Biella 3-0 la Sampdoria chiudendo, di fatto, i conti già nel corso della prima frazione grazie alle reti di Bergamaschi (8'), Schatzer (28') e Girelli (40').

Tre punti preziosi che permettono alla squadra di Massimiliano Canzi di salire a quota 38 punti dopo 14 gare disputate in questa regular season.

Un pomeriggio, quello del "Pozzo-La Marmora", che ha visto prima del fischio d'inizio la consegna a Bonansea da parte di Stefano Braghin – Women's Football Director – della targa celebrativa per lo straordinario traguardo delle 200 gare in bianconero raggiunto da Barbara in occasione di Juventus Women-Valerenga di Women's Champions League dello scorso 18 dicembre 2024.

PRIMO TEMPO: BERGAMASCHI, SCHATZER E GIRELLI CALANO IL TRIS

L'inizio di match è un assolo bianconero e, infatti, dopo appena otto giri di orologio cambia già il parziale a Biella: Krumbiegel inventa e Bergamaschi deposita nella porta sguarnita il più facile dei gol segnati in carriera, 1-0. Una rete che porta la firma di Valentina, ma che ha tanto anche di Paulina, autrice di una giocata sublime – con tunnel annesso – praticamente sulla linea di fondo per liberarsi della pressione avversaria.

Pochi minuti dopo, però, Krumbiegel non è fortunata e dopo un fallo subito al limite dell'area deve purtroppo lasciare il campo. Al suo posto dentro Thomas.

Il copione della gara non cambia: la Samp fatica a reagire e il predominio territoriale delle nostre ragazze è evidente.

Al 28' la pressione bianconera porta alla rete del raddoppio, firmato da Schatzer. Un tiro dalla distanza, dopo l'imbeccata di Boattin, che sorprende Tampieri fissando il risultato sul momentaneo 2-0.

Pochi minuti dopo, al minuto 32, è ancora la Juventus a rendersi protagonista sfiorando la rete con Thomas che di testa colpisce la traversa dopo l'eccellente cross di Bennison.

Le liguri sono frastornate e le padrone di casa continuano a spingere. Al 34' è Beccari ad avere una buona opportunità per segnare, ma il suo tentativo al volo su cross di Bennison termina alto.

A cinque giri di orologio dal minuto 45, però, arriva anche il meritato tris per le bianconere grazie alla solita Girelli che con uno dei suoi marchi di fabbrica, il colpo di testa, supera Tampieri e sigla il suo nono centro in campionato, 3-0. L'azione nasce da un ottimo lavoro di Cantore che fornisce, poi, dalla destra un'ottima assistenza per la numero 10.

Prima del duplice fischio c'è spazio per la prima, timida, conclusione in porta della Sampdoria con Arcangeli, una delle tante ex sponda blucerchiata presenti in campo questo pomeriggio. Nessun problema per Peyraud-Magnin.

SECONDO TEMPO: JUVENTUS IN CONTROLLO TOTALE

La ripresa inizia con un'altra super opportunità per la Juventus che va a un passo dal 4-0 con il colpo di testa di Kullberg che, però, da distanza ravvicinata manca per centimetri lo specchio della porta. A differenza della prima frazione, però, dopo il pericolo sventato arriva una pericolosa risposta da parte delle liguri che con un diagonale insidioso di Baldi fuori di poco spaventano la retroguardia bianconera.

Con il senno di poi sarà soltanto uno squillo quello delle liguri che anche nel secondo tempo dovranno vedersela con le continue sortite offensive delle bianconere. Un secondo tempo che, oltre agli ingressi di Lehmann e Gallo, vede anche l'esordio in bianconeri dei due volti nuovi Brighton e Harviken.