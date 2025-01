Anche alla scuola primaria di Sagliano Micca è previsto un open day per tutte le famiglie. La giornata didattica è prevista per sabato 11 gennaio, dalle 9.30 alle 12, nel plesso di piazza Pietro Micca. Sarà un'occasione per conoscere l'offerta formativa, gli insegnanti e le attività della scuola. Presente anche un aperitivo in compagnia.