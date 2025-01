Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 10 gennaio, in via Pietro Micca, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto e una moto sarebbero rimaste coinvolte nel sinistro.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito. Sembra che un giovane sia rimasto ferito nello scontro. Lo stesso, assistito dal personale medico, è stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, per le cure del caso.