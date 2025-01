Biella, donna travolta da un'auto FOTO

Una donna è stata investita da un'auto. È successo intorno alle 8.30 di oggi, 10 gennaio, in prossimità della rotonda di via Serralunga, a Biella.

Sul posto i sanitati del 118 per la prima assistenza alla signora, rimasta cosciente e subito trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Presenti anche gli agenti della Questura e la Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità. La strada è ora chiusa e il traffico deviato verso altre direzioni.