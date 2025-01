Ponderano, lavori di messa sicurezza in piazza FOTO

Lavori di messa in sicurezza nella giornata di oggi a Ponderano dove l'amministrazione ha dato il via a una serie di interventi "volti a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini", come spiega lo stesso sindaco Roberto Locca.

"Questi lavori - prosegue il primo cittadino - pianificati con attenzione, sono destinati a consolidare infrastrutture, ridurre rischi ambientali e garantire un ambiente più sicuro per tutti".