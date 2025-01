Alla scuola media di Mosso una mattinata a porte aperte

La scuola media di Mosso propone una mattinata a porte aperte ospitando coloro che vogliono venire a vedere l'istituto in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico."Abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di genitori che non sono riusciti a venire al nostro Open Day: per questo, accogliamo volentieri i bimbi ad una mattinata "esplorativa" per conoscerci e mostrare loro cosa facciamo e come lo facciamo". spiegano dalla scuola. È necessaria prenotazione: per fissare una visita, chiamate al numero 015/741775 dalle 8 alle 14, o al numero 347/4674229 (prof.ssa Elena Salmistraro).