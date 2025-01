Croce Rossa e il sapore della solidarietà: torna a Biella la Fagiolata Benefica

Domenica 19 gennaio 2025 torna l'attesissima Fagiolata benefica organizzata dalla Croce Rossa di Biella. Un evento che ormai è diventato una tradizione consolidata, con una ricetta collaudata che conquista ogni anno i palati di tanti biellesi.

La preparazione inizierà presto, con la selezione dei fagioli e la loro cottura insieme agli altri ingredienti, tra cui il saporito cotechino. La distribuzione del gustoso piatto è prevista per le ore 12:00 nel cortile della sede della Croce Rossa, in via Quintino Sella 61.

Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto alle numerose attività che il Comitato svolge a sostegno del territorio. La distribuzione si terrà anche in caso di maltempo.