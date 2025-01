Camandona auto distrutta dalle fiamme, escluso il dolo FOTO

Aggiornamento delle 11,43 del 9 gennaio

E' stato escluso il dolo come causa dell'incendio dell'Alfa Giulietta andata distrutta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i motivi dello sprigionarsi della fiamme sembrano infatti essere riconducibili a un cortocircuito.

Il proprietario del mezzo è un 37enne.

I Fatti

È andata completamente distrutta l'auto in sosta che, nel tardo pomeriggio di oggi, 8 gennaio, è stata avvolta completamente dalle fiamme. È successo nel comune di Camandona.

Una volta allertati, i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone si sono precipitati sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area interessata. Presenti anche i Carabinieri. Ignote, al momento, le cause dell'incendio su cui sono in corso i dovuti accertamenti.

