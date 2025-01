Biella Master, al via la XXXIV edizione

Martedì 7 gennaio ha preso il via la XXXIV edizione del Biella Master (presieduto da Luciano Barbera), che quest’anno vede la partecipazione di sei allievi provenienti da varie regioni italiane.

Come per l’edizione precedente, le 6 borse di studio di 6.000 euro ciascuna sono state garantite da Filati Buratti (cinque) e Alvigini Fibre Nobili (una), in ricordo di Filippo Buratti e Pier Giuseppe (Pino) Alvigini.

Al corso partecipano studenti provenienti da varie facoltà, tutti molto motivati. Alle informazioni acquisite durante il percorso universitario, si sono aggiunte quelle erogate durante il corso propedeutico, della durata di un mese, che gli allievi frequentano prima di iniziare il Master.

Ecco i loro nomi: Michele Armani, di Alessandria; Carola Ciliesa, di Biella; Beatrice Dario, di Livorno; Rachele Plebani, di Cingoli (MC); Francesco Pietro Porro, di Torino e Leonardo Ruggenenti, di Asola (MN). La direzione del Master è affidata all’ing. Giovanni Schiapparelli, che segue gli allievi e coordina l’attività del corpo docente.