E' un coccolone si chiama Pato. E' stato abbandonato e si dispera, non lasciamolo morire in un box FOTO

Lui è Pato. E' nato nel 2012, ed è stato abbandonato legato al cancello del canile di Palermo con una ferita in testa da chi avrebbe dovuto proteggerlo e amarlo. Oggi cerchiamo per lui una casa calda, qualcuno che lo ami, continua a piangere e si dispera, è un coccolone. Non facciamolo passare il tempo che gli resta in un box.

E' una meraviglia di cane, legatissimo all’umano, compatibile con le femmine, mentre i gatti li ignora ma meglio valutare.

Pesa circa 30 kg, che ne dite ci sarà qualcuno che vuole dargli una casa? E' un giocherellone come un cucciolo, cerca sempre il contatto umano e le coccole ed è molto ubbidiente, per questo pensiamo che sarebbe meglio un' adozione singola perché possa godere di tutte le attenzioni del suo umano.

Di lui si prende cura l'associazione Scodinzolando con Flò. Al momento si trova in stallo a Biella, è vaccinato e microchippato

Per avere informazioni su di lui contattate Diego 342 7098964 sarà affidato previa compilazione del questionario conoscitivo e visita pre e post affido.

Aiutateci a condividere, il suo appello deve arrivare nella bacheca giusta.