Tante famiglie e bambini a Miagliano per lo spettacolo della Befana

Una Befana originale a Miagliano con uno spettacolo suggestivo che ha visto la partecipazione di tanti bambini e genitori per un bel pomeriggio in compagnia. Dopo la bella esperienza del Centro Invernale, il rinnovato Oratorio di Miagliano è pronto per un 2025 ricco di nuovi appuntamenti.