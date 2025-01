Accademia Perosi: quando la filantropia promuove l'istruzione e l'arte nel territorio.

Vi invitiamo il 15 gennaio, alle ore 18.00, presso l'Auditorium di Palazzo Gromo Losa, per non perdere il consueto concerto di inizio anno in partnership con la Fondazione Olly. Un esempio luminoso di come la filantropia possa sostenere i giovani talenti.

Musica di Wieniawski e Brahms: due volti della musica per violino e pianoforte.

La musica per violino e pianoforte del XIX secolo vede due opere emblematiche: la Fantaisie brillante di Henryk Wieniawski e la Sonata n. 2 in la maggiore di Johannes Brahms.

Composta nel 1865, la Fantaisie brillante di Wieniawski si ispira all'opera Faust di Gounod e si distingue per la sua vivace ecletticità. Con cinque sezioni che alternano melodie popolari e virtuosismo, il brano incanta il pubblico con la sua progressione tonale festosa.

In contrasto, la Sonata n. 2 di Brahms, scritta tra il 1879 e il 1888, penetra in un’introspezione profonda. Qui, il violino assume un ruolo melodico predominante, mentre il pianoforte lo accompagna in un dialogo intimo. Strutturata in tre movimenti, la sonata si apre con un Allegro amabile, seguito da un movimento centrale che alterna lirismo e vivacità, per concludere con una ripresa dei temi esplorati.

Wieniawski celebra il virtuosismo e la musica popolare, mentre Brahms indaga la profondità emotiva, entrambi testimoniando la ricchezza della musica per violino e pianoforte.

Attraverso l'impegno della "Fondazione Olly", nei confronti della "Fondazione Perosi", negli anni, artisti come il Quartetto Caravaggio e le pianiste Virginia Benini e Angelica Hope Roblin, si sono distinti in competizioni importanti aprendo le porte verso una carriera nel mondo della musica classica.

Esempio ne è, ultimo in ordine di data (2024), il secondo premio al Concorso Andrea Baldi e il terzo premio al Concorso Villa Oliva vinti da Angelica Hope Roblin, assegnataria della borsa dello scorso anno.

Francesco Papa, nato il 23 maggio 2006, ha iniziato gli studi di violino nel 2011 con il M° Liliana Bjelakovic all'Accademia Musicale di Milano, proseguendoli a Roma dal 2013 al 2015 con il M° Alessandro Asciolla e attualmente con il M° Lorenzo Fabiani all'Accademia di musica Sherazade di Roma. Oggi studia con la M° Silvia Marcovici. Ha inoltre frequentato il corso di musica da camera tenuto da Avos Piano Quartet e master class con Franco Mezzana, Silvia Marcovici, Ilya Grubert.

Dal 2015 è membro dell'Orchestra Juni dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con cui ha tenuto vari concerti (dal 2016 al 2018 come Primo Violino della formazione giovanile) presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, Senato della Repubblica Italiana, Teatro Petrarca di Arezzo. Nel 2019 ha conseguito il 1° premio assoluto concorso Riviera Etrusca di Piombino nel 2019 e il 1° premio assoluto concorso Zanuccoli nel 2019.

Nel 2023 ha vinto il Primo Premio nella categoria C all’Arthur Grumiaux International Violin Competition al Conservatorio Reale di Bruxelles.

Aimo Pagin è uno dei pianisti francesi più importanti della sua generazione. Nato nel 1983, dall'età di 7 anni studia al Conservatorio di Strasburgo con F. Claustre e successivamente si trasferisce al Conservatorio di Colmar nella classe di Rena Shereshevskaya.
Nel 2001 approda al Conservatoire Superieur de musique di Ginevra, dove studia per tre anni con Dominique Merlet e ottiene il diploma in pianoforte solista. Prosegue la sua formazione negli Stati Uniti con il leggendario pianista e pedagogo del pianoforte Leon Fleisher.
Ha inoltre ricevuto grande ispirazione da artisti del calibro di Lupu, Perahia, Schiff, Zinman, Bashkirov, Tipo, Feltsman, Roge.

All'età di 14 anni ha vinto il 1° premio del Concours Musical De France. Da allora ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi pianistici internazionali. Da segnalare il 3° premio al concorso internazionale ENESCU (Bucarest 2005), il 1° premio al "Premio pianistico PAUSILYPON" (Napoli 2006), il 3° premio al concorso internazionale "SULMONA" (2007), il 2° premio al "Concorso pianistico di Tolmezzo" (2009, il 2° premio al concorso internazionale « FERROL » (Spagna 2007), il 2° premio al «Premio Fausto Zadra» (Abano Terme 2010), il 1° premio al «PREMIO PALMA D'ORO» (2010).

Le sue interpretazioni del repertorio classico, romantico e del '900 sono sempre ben accolte dalla stampa e dal pubblico e la sua carriera ha subito una rapida accelerazione. 
Si esibisce regolarmente nelle sale più prestigiose del mondo tra cui la Carnegie Hall di New York, l'Asterdamer Concertgebouw, la Beethoven-Haus di Bonn, la Società dei Concerti Milano, la Tonhalle di Zurigo, il Palais des Beaux-Arts di Bruxelles e suona in numerosi festival rinomati. Si esibisce con orchestre di fama internazionale come la Filarmonica di Bucarest, l'Orchestre National de Montpellier, la NSO (Nuova Orchestra Sinfonica), i Berliner Symphoniker.

Vive a Vienna e, dal 2019, è ufficialmente diventato un artista Bösendorfer. in collaborazione con la rinomata casa di pianoforte, l'etichetta francese PARATY (Parigi) pubblica il secondo album solista di Aimo Pagin con tutti i valzer di F. Chopin.

Per ulteriori informazioni: https://www.accademiaperosi.org/concerti.php?utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=