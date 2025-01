Biella, LNI presenta una serata dedicata alla “Meteorologia in altura e sistemi di routage”.

Lunedì 13 gennaio, alle ore 21:00, Palazzo Ferrero ospiterà un evento per gli appassionati di vela e meteorologia: una serata dedicata alla Meteorologia in altura e introduzione ai sistemi di routage, organizzata dal METEO Lab della Lega Navale Italiana di Biella (LNI).

L'incontro si concentrerà su due temi fondamentali per la navigazione meteorologica: l'analisi dei sistemi meteo, con un approfondimento su masse d'aria, fronti e osservazione delle nubi e un'introduzione ai sistemi di routing, spiegandone i fondamenti, i principi e mostrando esempi pratici.

La serata, a ingresso libero e fruibile anche in streaming, vedrà la partecipazione di Alessandro Pezzoli, noto analista e coordinatore meteo. La sua esperienza include anche il supporto meteorologico a squadre olimpiche e atleti impegnate nelle regate oceaniche.

Un'occasione unica per approfondire conoscenze tecniche e applicazioni pratiche legate alla navigazione in altura, ispirate dalla prestigiosa Vendée Globe. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede della Lega Navale Italiana di Biella.