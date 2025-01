Parità e lavoro, a Biella percorsi verso la certificazione di genere

Di certificazione di parità di genere e di Welfare lavorativo si parlerà in Provincia di Biella, durante due incontri curati dal Tavolo Provinciale per la Certificazione di genere, presieduto dalla Consigliera di Parità Ilaria Sala.

Il tema dell'ottenimento della certificazione di genere da parte delle aziende sarà affrontato e approfondito nel primo degli incontri, il 16 gennaio, con la partecipazione e le testimonianze di esperti del tema e di aziende che stanno avviando il percorso al proprio interno.

Il secondo appuntamento, il 13 febbraio, sarà dedicato agli strumenti di welfare che le aziende possono adottare per favorire la parità di genere, l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro e quindi l'avviamento verso la certificazione. Anche questo secondo incontro vedrà la partecipazione di alcune aziende e di rappresentanze sindacali di lavoratrici e lavoratori.

Entrambe le tavole rotonde saranno ospitate in Provincia, in Sala Becchia. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi entro il 10 gennaio a consigliera.parita@provincia.biella.it