Cavaglià, è un successo l'iniziativa di Natale: il commercio resta prioritario per il Comune

La strepitosa iniziativa nata sotto le luci natalizie “Compra a Cavaglià e soggiorna gratis in un posto da sogno” è al suo culmine. Sabato 4 gennaio, infatti, alla presenza del sindaco Mosè Brizi e del vice Giorgio Cabrio, gli esercenti hanno attribuito il premio al tagliando con n. 004016.

“Invitiamo il possessore del tagliando a comunicarlo al Comune di Cavaglià ufficio URP (urp.cavaglia@ptb.provincia.biella.it – tel. 016196038/39 int.4) entro il 05 febbraio 2025” spiegano a voce univoca i commercianti.

“Seguirà una cerimonia di consegna del box - comunica l’assessore al Commercio Stefania Tosone - Abbiamo pensato di celebrare come merita l’apice di una novità che ha destato grande curiosità e interesse tra la gente, diventando in poco tempo già un ‘classico’ delle festività cavagliesi.”

E mentre ancora si festeggia , il pensiero è già rivolto alle iniziative future. L’assessore alla Cultura Monica Bertolini, che, adoperandosi per esporre nelle vetrine i disegni di bambine e bambini, ha reso ancora più ricca l’attrattiva ai negozi e ha già in cantiere sempre nuovi progetti. Il proposito di tenere alta l’attenzione sul commercio rimane in ogni caso una priorità di un’amministrazione coesa: “Potenzieremo i canali e la pagina Facebook” assicura il consigliere Stefano Pozzato. “Mentre sul tema finanziario - conclude l’assessore al Bilancio Edio Salino - sono già stanziate le risorse per l’anno che ci aspetta”.

In questo clima positivo, non resta quindi che scoprire chi avrà il piacere di soggiornare gratis in un posto da sogno. “Nel frattempo - conclude l’assessore Tosone - l’invito è di continuare a sostenere i nostri negozi, comprando cavagliese tutto l’anno”.