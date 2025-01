Epifania in oratorio a Verrone con la tradizionale Tombolata FOTO

Anche quest'anno il Gruppo famiglie dell'oratorio Don Bosco di Verrone ha organizzato nella giornata dell'Epifania la tradizionale Tombolata, dedicata a grandi e piccini.

Ieri 6 gennaio alle 15.00 l'oratorio si è riempito di bimbi festanti, genitori, nonni e ragazzi, pronti a giocare alla vecchia intramontabile, ma anche ricca tombola. Infatti erano disponibili moltissimi premi che il Gruppo famiglie è riuscito a trovare grazie alla disponibilità di parecchi sponsor del territorio. Le vallette, due simpatiche Befane, hanno consegnato premi a tutti, nel corso delle due tombole. Tra una e l'altra il Gruppo famiglie ha anche distribuito una buona merenda accompagnata da the caldo e vin brulè.

Al termine del pomeriggio Don Paolo ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando l'importanza di essere uniti nella pace, per formare una bella comunità, quindi ha rivolto un pensiero particolare al Gruppo famiglie che si sta impegnando ad organizzare iniziative come questa, anche per raccogliere fondi per migliorare strutturalmente l'oratorio, che è un riferimento fondamentale per le feste del paese, per le attività con i bambini e per il centro estivo.