Iscrizioni a scuola, rinviate dall'8 al 21 gennaio

Al fine di consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata, il Ministero dell'Istruzione ha rideterminato la finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione fissata dall’8 al 31 gennaio 2025 dalla nota prot. 47577 del 26 novembre 2024, recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026”.

Con una nuova nota il Ministero ha comunicato che in sostituzione del periodo inizialmente fissato dall’8 al 31 gennaio 2025, le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione potranno essere effettuate dal 21 gennaio 2025 alle ore 8:00 fino al 10 febbraio 2025 alle ore 20:00.