Sandigliano, dal Comune contributi per le attività di volontariato che aiutano le scuole

Il Comune di Sandigliano ha messo a disposizione delle attività di volontariato che svolgono servizio presso le scuole oltre 3 mila euro.

In conformità ai propri compiti statutari, il Comune ha sempre sostenuto libere iniziative associazionistiche volontarie e senza scopo di lucro che svolgono attività a favore del territorio. E vista la documentazione inerente le attività programmate a favore degli alunni delle scuole di Sandigliano da parte di alcune associazioni l'amministrazione, ha dunque deliberato di dare loro dei contributi.

Nel dettaglio, all' l'A.S.A. ODV ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA ha assegnato 1.600 euro per il progetto “C.A.O.S. Cambiare Aria Ottenere Spazio” finalizzato a creare spazi liberi e accoglienti per i giovani imparano; all' UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS euro 500,00 per un’iniziativa di prevenzione delle malattie oculari denominata “A ME GLI OCCHI” e all'ASSOCIAZIONE A PICCOLI PASSI SI CRESCE APS euro 1.000,00 per incontri organizzati con le scuole dell’Infanzia e Primaria finalizzati ad ampliare le conoscenze degli alunni rispetto agli usi e ai costumi del mondo.