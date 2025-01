Rinnoviamo il benvenuto a Biella: l’occhio di Ugo Nespolo come simbolo di accoglienza e bellezza

Proprio per questo, sarebbe opportuno riflettere sull’opportunità di un rinnovo che renda l’opera nuovamente protagonista e che le restituisca il ruolo simbolico di rappresentare Biella con freschezza e autenticità. Ugo Nespolo, con il suo inconfondibile stile fatto di colori, forme giocose e significati profondi, potrebbe essere il miglior interprete per ridare vita all’ingresso della nostra città.

Non si tratterebbe solo di un intervento di pulizia, ma di un vero e proprio restyling che contestualizzi l’opera nel nostro territorio, esaltandone la bellezza e rafforzando il suo valore come porta simbolica. L’occhio potrebbe diventare una sintesi ancora più rappresentativa del legame tra Biella e la sua identità, con riferimenti al patrimonio naturale, storico e culturale che ci contraddistingue.

Rinnovare l’ingresso di Biella non significa solo abbellire una struttura, ma trasmettere un messaggio: Biella è una città viva, che accoglie, valorizza la propria storia e guarda avanti con entusiasmo. In fondo, che cosa c’è di più importante di un caloroso “Ciao Biella” per ricordarci ogni giorno che la bellezza sta anche nei dettagli e che il nostro territorio merita di essere celebrato in tutta la sua magnificenza?