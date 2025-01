Arriva la Befana a Coggiola con tante sorprese per la famiglia

Anche a Coggiola è di scena la Befana. L'arrivo della simpatica vecchietta è prevista per le 15.30 di oggi, 6 gennaio, all'Asilo Don Fava di Granero. Oltre ad una golosa merenda per tutti, è in programma una super tombolata con bingo musicale assieme ad Anna & Mike.