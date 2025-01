Scacchi, Marco Squara si aggiudica il Torneo di Fine Anno 2024

Insieme al Torneo Sociale, il Torneo di Fine Anno (nelle sue diverse intitolazioni) è la manifestazione più longeva dello Scacchi Club Valle Mosso-Biella. Si è infatti chiusa, nelle scorse settimane, l’edizione numero 33, dove si è deciso di omaggiare un istituto scolastico con materiale scacchistico, in modo da permettergli di effettuare attività scacchistica al suo interno. La scelta del Direttivo del circolo è quest’anno ricaduta sul Liceo del Cossatese e Valle Strona e la consegna del materiale sarà organizzata all’inizio del prossimo anno.

I giocatori al via del torneo sono stati 15 ed al termine dei sette turni la vittoria è andata a Marco Squara (6 punti) che per la prima volta scrive il proprio nome nell’albo d’oro. Lo stesso ha chiuso imbattuto, pattando con Enrico Rocchi (secondo a mezzo punto di distanza) ed ottenendo il punto pieno contro il terzo classificato, Giulio Albertazzi (5 punti), la cui continua crescita lo ha portato ad essere uno dei possibili indiziati per la vittoria, risultato vanificato da un grave errore commesso al quinto turno. Tra i premiati nelle rispettive fasce di competenza: Davide Moratto (quarto), Federico Motta (ottimo torneo con 4 punti totali) e Varniero Pozzo (3 punti). Menzione infine per Adam Gallotti, insieme ad Albertazzi l’unico Under 18 presente al via.