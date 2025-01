Rifiuti abbandonati sulla strada di Cossila, una cittadina denuncia: “Trovato anche siringhe a terra”

Amara sorpresa per una residente di Biella. Impegnata in una passeggiata sulla strada di Cossila San Giovanni, in direzione di Pralungo, una donna si è imbattuta in una zona piena zeppa di rifiuti abbandonati.

“Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, a riva della campana di vetro situata nel rione, in prossimità del bivio per il vicino paese di Pralungo – denuncia – Oltre a molti sacchi di immondizia, sono stati lasciati lungo il percorso un lavandino e un armadio rotto. Sul ciglio della strada, invece, erano presenti mozziconi, pacchetti di sigarette, bottiglie e lattine. Non solo: anche 8 siringhe usate e buttate a terra, sul ponte di accesso per Pralungo. Una vera tristezza”.

Una situazione di degrado davvero pericolosa, segnalata già nei scorsi giorni da altri cittadini. “Sono percorsi frequentati da runners, animali da passeggio, famiglie e visitatori. Non si può mettere a rischio l'incolumità delle persone – sottolinea – Ho subito allertato le forze dell'ordine per segnalare quanto riscontrato, augurandomi che si intervenga il più velocemente possibile in quell'area. Inutile vantarci delle bellezze del nostro territorio quando lo lasciamo in queste condizioni e in preda a questi incivili”.