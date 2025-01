Con l'inizio del nuovo anno, il comitato di Cossato della CRI ha in programma un incontro per spiegare le Manovre Salvavita Pediatriche (MSP).

Un'occasione preziosa per apprendere tutto ciò che è utile sapere per la sicurezza dei più piccoli, per la prevenzione e i buoni comportamenti per assicurare un sonno sicuro. L'appuntamento è per sabato 11 gennaio, presso la sede di Cossato, dalle 9 alle 11.30.