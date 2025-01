Stagione sciistica 2025: Monterosa Ski presenta tutti gli appuntamenti

Con l'inizio di dicembre si apre ufficialmente la stagione sciistica 2024/2025 del Gruppo Monterosa Ski. Amanti della neve, segnatevi le date: il comprensorio offre opportunità uniche per tutti gli appassionati degli sport invernali, dalle famiglie ai più esperti.

Monterosa Ski 3 Valli

Gli appassionati del celebre comprensorio Monterosa Ski 3 Valli possono prepararsi per una lunga stagione, che si estenderà fino al 21 aprile 2025. Le piste che collegano le valli di Ayas, Gressoney e della Valsesia saranno interamente operative per offrire un'esperienza di sci senza interruzioni.

Per i settori di Champoluc-Crest e Punta Jolanda, la chiusura è prevista per domenica 13 aprile 2025, ma gli impianti che collegano Frachey, Staffal e Alagna resteranno attivi fino alla chiusura della stagione, il 21 aprile. Una scelta perfetta per chi ama la varietà di percorsi e paesaggi mozzafiato.

Satellite dell'area sciistica

Anche le ski area satellite di Monterosa Ski promettono emozioni per tutta la stagione. Ecco le date di apertura:

Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint-Jean

- Apertura continuativa fino al 16 marzo 2025.

- Fine settimana conclusivo il 22/23 marzo 2025.

Champorcher

- Apertura continuativa fino al 30 marzo 2025.

Alpe di Mera

Situata in Valsesia, l'Alpe di Mera offre un'atmosfera suggestiva e accogliente per sciatori di ogni livello. Gli impianti saranno aperti nelle seguenti date:

- Apertura continuativa fino al 23 marzo 2025.

Non resta che preparare sci e snowboard per una stagione ricca di sport, natura e divertimento! Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, visita il sito ufficiale del Gruppo Monterosa Ski