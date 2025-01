Intorno alle 6:30 di oggi, sabato 4 gennaio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è Intervenuta sulla SP07 in direzione Castellapertole per un incidente stradale.

Arrivata sul posto la squadra ha trovato una vettura che ha terminato il suo percorso dentro un canale in secca. L'intervento è valso all'estricazione del ferito per consegnarlo ai sanitari, in seguito alla messa in sicurezza della vettura.