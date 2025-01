Dal Nord Ovest - Trovato un cadavere nei boschi vicino alla discarica

Un cadavere è stato rinvenuto ieri, giovedì 2 gennaio, nei boschi di Oleggio, nei pressi della discarica cittadina, in un'area che circonda la periferia.

La scoperta ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, con i carabinieri che sono giunti sul posto per avviare le indagini. I rilievi sono ancora in corso, e le autorità stanno cercando di chiarire le cause del decesso.

Al momento non sono emersi segni di violenza sul corpo e si esclude l'ipotesi di un omicidio. Saranno necessari ulteriori accertamenti e l'esame autoptico per confermare questa ipotesi.