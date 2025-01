Rientra a casa e la trova “visitata” dai ladri: amara sorpresa per un residente di Bioglio (foto di repertorio)

Amara sorpresa per un residente di Bioglio che, di ritorno a casa, ha ritrovato la propria abitazione visitata dai ladri. È successo ieri sera, 2 gennaio.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi hanno approfittato della sua assenza per forzare una porta finestra e rovistare nei locali. Alla fine, sono stati rubati alcuni monili in oro per un valore da quantificare.

Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.