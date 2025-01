Appuntamento da non perdere per le famiglie di Viverone in attesa dell'arrivo della Befana. Domani, dalle 16 alle 18, avranno luogo letture ad alta voce per bambini dai 0 ai 6 anni, con tanto di lavoretto creativo. Si svolgeranno nella biblioteca, situata in via Umberto I 109. l'ingresso è gratuito. Si consiglia di portare una copertina.