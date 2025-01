Sagliano, sorrisi e clima di festa al Centro Anziani

La festività del Natale si è celebrata al Centro Anziani di Sagliano Micca. Una festa di sorrisi e affetto come riportato sui social dall'amministrazione comunale: “Grazie ai volontari, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito a creare questa bellissima atmosfera. Ai nostri nonni, custodi delle tradizioni e delle storie più belle, il nostro augurio. Il Centro Anziani di Sagliano Micca si è trasformato in un luogo magico, pieno di calore e gioia, per celebrare insieme il Natale. La presenza del Comune ha reso questa giornata ancora più speciale, unendo generazioni e cuori in un abbraccio simbolico di comunità e vicinanza”.