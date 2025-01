Ternengo, 2750 luci in frazione Villa FOTO

Anche quest’anno, si è rinnovata quella che è ormai una tradizione per la frazione Villa a Ternengo, un antico e caratteristico borgo dove da anni, alcuni frazionisti si mobilitano a loro spese per decorare cortili e vicoli accendendo nel vero senso della parola il clima natalizio frazionale.

Basta infatti fare due passi all’interno “della Villa” per immergersi totalmente in un’atmosfera calda e accogliente, creata non per mettersi in mostra ma soltanto per riscaldare il cuore degli abitanti che vi abitano e di chi, in questi giorni, gli fa visita per un saluto oppure per una semplice passeggiata.

Sul percorso, oltre alle coloratissime luci (2750 led per un totale di circa 300 metri lineari) sono presenti parecchie opere d’arte artigianali create utilizzando prodotti naturali raccolti nei boschi, negli orti e nei vigneti intorno alla frazione; appena oltrepassato l’arco d’ingresso, è visibile nei pressi dell’antico pozzo un presepe che ben rappresenta la centralità del Natale, continuando il vicolo si raggiunge l’ultimo cortile del caseggiato dove appeso alla porta di un’abitazione si trova un messaggio di augurio che recita: “A noi e a tutti voi, l’augurio di imparare ad ascoltare” - seguito da una serie di esortazioni a cogliere quelli che sono i veri valori della vita e del Natale.

Anche se si dice che i piccoli paesi sono spesso considerati dei “dormitori”, è bello constatare che c’è ancora voglia di rendere bello il luogo dove si abita e di dare vita a quei cortili un tempo stracolmi di persone e ricchi di storia; in fondo il Natale è anche a questo, riscaldare il cuore di qualcuno che ci sta vicino, donandogli un po’ del nostro tempo.