Bando a Valdilana per la cura del parco Reda di Valle Mosso

Il Comune di Valdilana procede alla co-progettazione di attività per interventi di cura, gestione e valorizzazione del giardino pubblico Parco Reda a Valle Mosso. Sono ammessi a partecipare associazioni, cooperative, società, consorzi in forma singola o in costituenda associazione temporanea di scopo aventi finalità culturali, artistiche, ricreative e socio-educative, socio-assistenziali o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso.

Sono ammessi altresì anche gruppi informali che si impegnino a costituire adeguato soggetto giuridico entro i tempi stabiliti in caso di assegnazione. In tale caso il soggetto proponente sarà da indentificare in via transitoria nella persona fisica delegata dal gruppo come “Referente”. I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Valdilana entro e non oltre il 31 gennaio 2025 la loro offerta negli orari di apertura disponibili.