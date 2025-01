La cultura non va in vacanza a Piedicavallo, grande successo per gli eventi di Natale

Anche in inverno Piedicavallo si propone come meta turistica e culturale per il pubblico biellese, e non solo: ne sono un esempio i due eventi ospitati dal borgo alpino nel periodo delle vacanze di Natale, tra musica, storia e teatro. Il 28 dicembre, il coro Quinta Vox ha sbalordito con le sue melodie rinascimentali il pubblico nella Chiesa di San Michele. Diretto da Marco Saveriano, il coro vercellese ha proposto un viaggio musicale che ha spaziato dalle antiche Cantigas ai Carols della tradizione europea.

Il giorno successivo, il Teatro Regina Margherita ha ospitato la conferenza-spettacolo “Dall'alta montagna di Oropa. Guglielmo Marconi e il Biellese”. L’evento ha rappresentato l’occasione per approfondire il rapporto tra il Premio Nobel bolognese e il nostro territorio, scoprendo, tra l’altro, il periodo trascorso in Valle Cervo. Tra l’interessante narrazione di Danilo Craveia e gli appassionanti interventi di Teatrando, il pomeriggio di domenica ha riscosso il successo sperato, addolcito dal ristoro offerto dal Gruppo Alpini di Piedicavallo. Grazie alla sinergia tra il Comune di Piedicavallo, la Pro Loco APS, la Biblioteca Nilo Peraldo Bert, la Società Operaia e il Gruppo Alpini, questi appuntamenti hanno offerto momenti di svago dall’alto valore culturale, concludendo in bellezza il programma di eventi 2024. Un anno ricco di emozioni e momenti di incontro, in cui la parola d’ordine è stata, per l’appunto, cooperazione.

“Il programma del 2025 è già stato stilato”, fa sapere Veronica Rosazza Prin, presidente della Pro Loco. “L'obiettivo è come sempre quello di offrire attività ricreative e di accrescimento, per la promozione turistica e sociale dell’Alta Valle Cervo. Nell’ultimo anno abbiamo dimostrato come anche realtà piccole possano essere competitive e come lo siano su più livelli: dalle proposte artistiche a quelle comunitarie, dall’innovazione all’attenzione ai cittadini”.

Non per nulla, lo scorso novembre Piedicavallo si è aggiudicato il Premio Smartphone d’Oro di PA Social nella sezione Turismo. Il primo appuntamento del nuovo anno è fissato per il 29 marzo, quando prenderà il via la 14esima edizione della Rassegna di cinema di montagna, per la quale è possibile candidare il proprio cortometraggio.

Unici requisiti: deve essere in tema “montagna” ed essere inviato entro il 15 gennaio. “Nell’anno del nostro ventesimo compleanno abbiamo introdotto alcune novità e desideriamo ringraziare tutti coloro che prendono parte alle avventure in cui la nostra Pro Loco si imbarca. Siamo prima di tutto un’associazione e come tale cerchiamo di valorizzare il contributo di tutti e l’apporto di ciascuno, senza dimenticare mai che è proprio nell’aiuto reciproco che si trova il successo di una comunità. Auguriamo di vero cuore a tutti i nostri amici, affezionati e passanti un 2025 ricco di gioia e serenità” conclude Rosazza Prin.