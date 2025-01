Pichetto: "Da Capo dello Stato speranza e impegno, su clima monito prezioso "

"Nelle parole del Presidente Mattarella c'è un grande messaggio di speranza e impegno per il Paese, che invita a guardare al futuro , parlando soprattutto ai giovani, nella convinzione che questo tempo sia anche ricco di opportunità. I richiami alla questione climatica e alla prevenzione dei suoi drammatici effetti sul territorio costituiscono un monito prezioso per il presente e per i tempi che verranno . Grazie Presidente". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.